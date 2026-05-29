Feyenoord begint 29 juni aan voorbereiding op het nieuwe seizoen

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord begint maandag 29 juni aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Coach Robin van Persie werkt die dag met zijn selectie de eerste training af, meldt de Rotterdamse club.

Feyenoord sluit de eerste week van de voorbereiding op zaterdag 4 juli af met een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Verder staan ontmoetingen met Club Brugge (zaterdag 11 juli), Charleroi (vrijdag 17 juli) en Rayo Vallecano (zondag 26 juli) op het programma.

Het Feyenoord Festival, dat vroeger de Open Dag heette, is op zaterdag 18 juli. Op zondag 2 augustus sluit Feyenoord zoals gebruikelijk de oefencampagne af met de traditionele openingswedstrijd. De tegenstander is nog niet bekend.