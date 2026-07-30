VS hervatten aanvallen op doelen in Iran

WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse strijdkrachten zijn donderdagochtend om 03.30 uur (Iraanse tijd) begonnen met luchtaanvallen op Iran, meldt het Amerikaanse leger op X. De aanvallen zijn een "reactie op de Iraanse aanvalspogingen van gisteren tegen Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten", aldus het centrale commando CENTCOM.

Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran sinds vrijdag, toen de Amerikaanse president Donald Trump het leger opdracht gaf de aanvallen te staken, naar eigen zeggen om onderhandelingen meer ruimte te geven.

In het zuiden en westen van Iran zijn explosies te horen, melden Iraanse media. Als doelwitten worden onder meer Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Khorramshahr, Nurabad, Sirik en de eilanden Kish en Qeshm genoemd.

Trump had woensdag in een interview met de zender Fox News al aangekondigd dat de VS een Iraanse aanval met ballistische raketten op Amerikaanse troepen in Jordanië zouden vergelden. "Ze kunnen een afranseling verwachten", zei hij onder meer.

In de nacht van dinsdag waren de Amerikanen ook al militair actief. Samen met de Saudi's voerden ze luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker twintig doden zouden zijn gevallen.