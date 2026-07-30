Megan Moroney stopt na drie nummers met show in Denver

Megan Moroney moest dinsdag vroegtijdig stoppen met haar show in Denver. De Amerikaanse zangeres was te ziek om nog door te gaan en stapte na drie nummers van het podium. Moroney heeft de fans in Denver een nieuw concert beloofd op 27 augustus.

De 28-jarige zangeres laat op Instagram weten dat stoppen met het concert de moeilijkste beslissing is die ze ooit heeft moeten nemen. "Dit is natuurlijk het laatste dat ik ooit wilde, maar ik ben extreem ziek", aldus Moroney. Ze zegt hard gehuild te hebben in haar kleedkamer nadat ze was gestopt.

De countryzangeres is bezig met een tour ter ere van haar nieuwe album Cloud 9, dat in de hitlijsten in de Verenigde Staten op de eerste plek binnenkwam. Moroney reist eerst de Verenigde Staten door en vliegt daarna naar Europa. Er zit een gat tussen haar laatste concert in Nashville op 22 augustus en haar eerste concert in Europa in Oslo, op 13 september. Het nieuwe geplande concert op 27 augustus in Denver komt daar dus tussen. Fans kunnen ook hun geld terugkrijgen.