VS: kosten van oorlog tegen Iran lopen sterk op

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse leger heeft tot nu toe meer dan 47 miljard dollar uitgegeven aan de oorlog tegen Iran. Dat is ruim 25 procent meer dan de raming van het ministerie van Defensie ⁠in juli. Dat blijkt uit gegevens van het Pentagon ​die persbureau Reuters heeft ingezien.

De stijgende oorlogskosten komen aan het licht terwijl de Republikeinen worstelen met de politieke gevolgen van het impopulaire conflict in aanloop naar de midterms van 3 november. Die zijn bepalend voor de machtsverhoudingen in het Congres de komende twee jaar.

De hogere energiekosten door de oorlog hebben de steun voor Republikeinse kandidaten en de populariteit van president Donald Trump aangetast. Zijn partij heeft een krappe meerderheid in beide kamers van het Congres.

Trump heeft de mogelijkheid opengelaten om de gevechtsoperaties na de midterms te hervatten. Volgens Amerikaanse functionarissen die anoniem willen blijven, heeft het Pentagon plannen klaarliggen om de zware gevechten te hervatten als het daartoe opdracht krijgt.

Het Pentagon ​heeft niet gereageerd.