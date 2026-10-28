Kwart van de stemmen geteld, blok Netanyahu aan kop

JERUZALEM (ANP) - Met een kwart van de stemmen geteld gaat het blok van zittend premier Benjamin Netanyahu aan kop. Dat maakte de kiescommissie rond 04.00 uur Israëlische tijd bekend, aldus The Times of Israel.

De voorlopige resultaten geven het blok van Netanyahu 63 zetels en het oppositieblok van Gadi Eisenkot 49 zetels. Inmiddels is 25,2 procent van de stemmen geteld. De zetelverdeling kan nog veranderen naarmate de telling vordert.

De exitpolls wezen eerder op een nek-aan-nekrace, met 50 tot 52 zetels voor elk blok. In dat geval zouden de Arabische partijen een beslissende rol kunnen spelen. Voor een meerderheid in de Knesset zijn 61 van de 120 zetels nodig.

De opkomst bij de Israëlische parlementsverkiezingen was 77,7 procent, de hoogste sinds 1999.