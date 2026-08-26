VS leggen visumaanvragen wereldwijd stil

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben wereldwijd de afspraken van mensen die een immigratievisum hebben aangevraagd opgeschort. Reden daarvoor zou een training zijn die medewerkers van ambassades en consulaten moeten volgen om gevallen te herkennen waarbij immigranten waarschijnlijk een beroep zullen doen op staatssteun.

Volgens The Financial Times hebben mensen die afspraken hadden staan bij ambassades en consulaten bericht gekregen dat hun afspraken niet door kunnen gaan en dat ze later op de hoogte worden gebracht van nieuwe data.

De regering-Trump voert een streng immigratiebeleid. Eerder legde de regering onder meer immigratiebeperkingen op aan inwoners van 75 landen, vooral in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Vrijdag trok een rechter een streep door dat plan.