Eminem deelt brief die hij van Dolly Parton kreeg

Nadat zij beiden waren opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame in 2022, kreeg Eminem een lief bericht van Dolly Parton. De rapper deelde het briefje dinsdag, na het overlijden van Parton, op sociale media.

In de brief complimenteerde Dolly Eminem met zijn "waanzinnige" optreden. "Ik weet niet veel van rapmuziek, maar ik ben erachter gekomen dat jij er het beste in bent. Ik hoop dat je dit niet gek of raar vindt, maar ik heb altijd een onverklaarbare connectie met je gevoeld, alsof ik je ken."

De zangeres schrijft dat ze had gehoopt Eminem na de show te ontmoeten, maar dat liep mis. "Maar misschien komen we elkaar nog een keer tegen. Blijf ondertussen doen wat je doet, want dat doe je zo goed. En weet dat je erg bijzonder bent en mensen raakt op manieren waar je je niet eens van bewust bent."

Bij de foto van de brief schrijft Eminem dat de twee elkaar uiteindelijk nooit hebben ontmoet. "Maar dat ik dit briefje kreeg van Dolly, heeft zo'n impact op me gehad. Ze had niet de tijd hoeven nemen om dat te doen. Zelfs voor een jongen die voornamelijk naar rapmuziek luisterde, was ze een icoon. Een superster in alle betekenissen van dat woord. Rust zacht Dolly, en bedankt voor je lieve woorden."