VS loven Nederland vóór beladen overleg over troepen in Europa

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten hebben voorafgaand aan beladen overleg over de mogelijke terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten uitgedeeld aan Nederland. Onderminister van Defensie Elbridge Colby prees de 'buitengewone" investeringen in Defensie die Nederland en andere Europese landen als Polen en Duitsland doen.

Colby is op het NAVO-hoofdkwartier om de evaluatie te bespreken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa, nu nog tienduizenden militairen groot. De VS onderzoeken sinds vorige maand een halfjaar lang waar ze nog troepen willen houden. Colby pleit voor het verleggen van de aandacht naar Oost-Azië. Veel Europese landen vrezen dat Rusland de terugtrekking van een aantal Amerikanen zal opvatten als een blijk van minder Amerikaanse betrokkenheid, en daarmee een uitnodiging om de confrontatie met Europa te zoeken.

De Amerikaanse complimenten komen op het moment dat het kabinet moeizaam zoekt naar geld om de voorgenomen hogere defensie-uitgaven te dekken.