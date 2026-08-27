Vrees voor nieuwe overstroming Nepal door stijgend waterpeil

KATHMANDU (ANP/RTR/AFP) - De rampenautoriteit in Nepal waarschuwt voor nieuwe overstromingen nu het waterpeil in een meer stijgt. Het meer was ontstaan op de plek van de overstroming doordat de rivier geblokkeerd raakte.

De rampenautoriteit waarschuwt burgers en reddingswerkers om uit de buurt van de rivieroevers te blijven.

Het dodental door de overstromingen loopt nog steeds op. Volgens de laatste cijfers van de politie gaat het om 359 doden. Honderden mensen worden vermist. Op de lijst met vermisten staan onder anderen twee Nederlanders.