VS van plan visum te verstrekken aan gevluchte Bolsonaro

WASHINGTON (ANP/RTR/DPA) - De Verenigde Staten zijn van plan de Braziliaanse senator en presidentszoon Flávio Bolsonaro en zijn familie een visum te verlenen. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat niet wilde bevestigen of de Bolsonaro's inderdaad onderweg zijn naar de VS, zoals Braziliaanse media dinsdag eerder schreven.

Bolsonaro werd na zijn verlies in de presidentsverkiezingen tegen zittend president Luiz Inácio Lula da Silva door het hooggerechtshof verboden Brazilië te verlaten. Dit uit angst dat hij zou vluchten vanwege strafrechtelijke onderzoeken naar hem, onder meer rond witwassen en corruptie.

Aan een bevel om zijn paspoort in te komen leveren, gaf hij dinsdag geen gehoor. Enkele uren later klonk het dat hij in een vliegtuig naar de VS zou zijn gestapt. Eerder werd al gesuggereerd dat hij naar Argentinië zou zijn gevlucht, maar de autoriteiten in dat land ontkenden dat.