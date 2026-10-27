Koning ziet diner met Raad van State als blijk van waardering

Koning Willem-Alexander vindt het tweejaarlijkse diner met leden van de Raad van State "méér dan een mooie traditie". Dat zei hij dinsdagavond tijdens zijn toespraak op Paleis Noordeinde. "Het is vooral ook een blijk van onze verbondenheid met u. En van onze grote waardering voor het werk dat u doet", sprak de vorst tijdens het diner, waarbij ook koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig waren.

De koning richtte zich in het bijzonder tot Sybrand Buma, die sinds afgelopen zomer vicepresident van de Raad van State is. "U heeft uw plek gevonden, maar de glans van het nieuwe is er nog niet helemaal af." Hij heette Buma vervolgens welkom in het Fries, gezien zijn achtergrond als burgemeester van Leeuwarden. "We kennen elkaar goed en ik weet hoe verknocht u bent aan Fryslân. Met moeite heeft u afscheid genomen van het burgemeesterschap van uw geliefde Ljouwert", zei de koning.

Willem-Alexander prees het harde werk dat het Haagse instituut volgens hem verzet. Hij zei daarbij wel dat er "voldoende rust en tijd voor reflectie en ontspanning" moet overblijven. "Want we houden de Raad van State, zijn vicepresident en al zijn staatsraden en medewerkers graag gezond en vitaal, op weg naar de 500 jaar", aldus de koning over de Raad van State, die 495 jaar bestaat.

Het Raad van State-diner had eigenlijk op 9 september moeten plaatsvinden, maar de Noorse koning Harald werd op die dag begraven. Zowel het koningspaar als prinses Amalia waren daarbij aanwezig. "Dank u wel voor uw flexibiliteit, waardoor wij toch nog dit najaar kunnen samenkomen", zei de koning tegen zijn gasten. Het diner werd gehouden in de Grote Balzaal van het Haagse paleis.