VS: visumbeperkingen vanwege rassendiscriminatie Zuid-Afrika

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij "rassendiscriminatie" tegen witte Zuid-Afrikanen. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dinsdag bekendgemaakt.

De beperkingen gelden volgens Rubio voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen.

De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij liet eerder al weten zich ernstig zorgen te maken over "racistisch gemotiveerde misdrijven en door de overheid gesteunde discriminatie gericht tegen Afrikaners en andere minderheidsgroepen in Zuid-Afrika".

Volgens de VS heeft de Zuid-Afrikaanse regering die zorgen "niet afdoende aangepakt". In mei verleenden de VS ongeveer vijftig witte Zuid-Afrikanen de vluchtelingenstatus.