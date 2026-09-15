Scorende Gakpo helpt Liverpool langs Spurs in League Cup

LIVERPOOL (ANP) - Cody Gakpo was dinsdagavond met een doelpunt belangrijk voor Liverpool in de derde ronde van de League Cup. Op Anfield werd Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen. Gakpo scoorde de 2-0.

Liverpool, met naast Gakpo ook Jeremie Frimpong in de basis, kwam in de eerste helft op voorsprong via Alexis Mac Allister. In de 54e minuut verdubbelde Gakpo de voorsprong met een hard schot in de verre hoek. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor de Spurs. In blessuretijd viel de bevrijdende 3-1 voor Liverpool dankzij invaller Dominik Szoboszlai. Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven zaten de hele wedstrijd op de bank bij Tottenham.

Ook Arsenal is door in het tweede Engelse bekertoernooi. De landskampioen won op bezoek bij het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town met 4-2.