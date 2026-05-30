VS, VK en Australië gaan samen zeedrones ontwikkelen

SINGAPORE (ANP/RTR) - De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië gaan samen onbemande onderzeeërs ontwikkelen. Dat project is deel van het AUKUS-pact, dat de drie landen vijf jaar geleden sloten.

"Bij AUKUS hebben we te lang te veel gepraat en te weinig geleverd", zei de Britse minister van Defensie John Healey tijdens een persconferentie met zijn Amerikaanse en Australische ambtgenoten op een veiligheidsconferentie in Singapore. Pentagon-chef Pete Hegseth zei dat de nieuwe zeedrones bedoeld zijn om onderzeese operaties te ondersteunen.

AUKUS (een samenvoeging van de A van Australië, de UK van het Verenigd Koninkrijk en de US van de Verenigde Staten) is met name gericht op het terugdringen van de Chinese invloed in de Indo-Pacific, het gebied rond de Stille en Grote Oceaan. China noemde het pact destijds gevaarlijk en waarschuwde dat de oprichting zou kunnen leiden tot een regionale wapenwedloop.

De drie landen investeerden eerder in het kader van AUKUS ook in kernonderzeeërs.