Iraanse topadviseur hekelt Amerikaanse eisen voor akkoord

TEHERAN (ANP/RTR) - Mohsen Rezaei, een adviseur van de Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei, zegt dat de Amerikaanse president Donald Trump "de diplomatie voor de derde keer heeft verraden". Trump stelt volgens hem onder meer te vergaande eisen tijdens onderhandelingen. Hij zegt ook niet blij te zijn met het feit dat de Verenigde Staten nog altijd Iraanse havens blokkeren.

Eerder deze week berichtten zowel Amerikaanse als Iraanse media over een conceptakkoord dat er zou liggen voor het verlengen van het staakt-het-vuren en het starten van verdere onderhandelingen. Daarvoor zou nog wel de goedkeuring nodig zijn van onder anderen Trump. Vrijdag kondigde Trump een beslissing te nemen tijdens een vergadering in het Witte Huis, maar volgens Amerikaanse media is dat niet gebeurd.

De onderhandelingen liepen al een aantal keer vast op het nucleaire programma van Iran. De Amerikanen meldden meerdere keren dat Iran bereid is dit op te geven, maar Iran heeft dat steeds ontkend.