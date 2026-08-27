VS 'vragen geen carte blanche, maar voorspelbaarheid' van Europa

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten zijn niet uit op een volledige vrije hand om vanuit Europa te opereren, zegt onderminister van Defensie Elbridge Colby. Maar ze willen wel weten waar ze op kunnen rekenen als ze bijvoorbeeld vliegbases of het luchtruim nodig hebben voor aanvallen op Iran of andere operaties.

Colby overlegde donderdag op het hoofdkwartier in Brussel met de andere NAVO-landen over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa. Tienduizenden troepen beschermen Europa, maar bemensen ook uitvalsbases voor Amerikaans optreden in de wijde omtrek. Toen landen als Spanje en het VK bij het begin van de Iranoorlog de Amerikanen niet meteen alle ruimte boden, reageerde president Donald Trump woedend. Wat hebben de VS dan nog aan Europa en de NAVO, vroeg zijn regering zich hardop af.

Daarom vragen de VS ook naar die gebruiksrechten in de vragenlijst die ze de NAVO-landen hebben voorgelegd, zegt Colby. "We zijn niet op zoek naar carte blanche, maar naar voorspelbaarheid."