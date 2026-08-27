Premier: gezondheidssituatie Noorse koning maakt diepe indruk

De Noorse premier Jonas Gahr Støre noemt de situatie rond de gezondheid van koning Harald "een bijzonder moment in de geschiedenis". Tegenover de Noorse omroep NRK zei hij donderdag dat de situatie "diepe indruk" maakt.

Støre annuleerde donderdag een bezoek aan Duitsland, nadat bekend was geworden dat de gezondheidssituatie van de koning was verslechterd tot zeer ernstig. "Ik denk dat we kunnen zeggen dat het hele volk over de koning waakt en de ontwikkelingen op de voet volgt", vervolgde Støre.

Bij TV2 reageerde de premier ook op de inmiddels duizenden mensen die zich op het plein bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben verzameld om steun te betuigen aan de koning en zijn familie. "Ik vind dat ontroerend, en ik zie het als een nieuwe bevestiging van de status die koning Harald heeft bij het Noorse volk. Ik denk dat mensen voelen dat hij heel dicht bij ons staat, en dat wij nu ook heel dicht bij hem willen zijn in deze situatie."