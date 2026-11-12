ROME (ANP/RTR/AFP) - In Italië zijn donderdag opnieuw leerlingen van een aantal scholen geëvacueerd vanwege een dreigmail, meldt persbureau ANSA. Woensdag werden ook al honderden scholen ontruimd na valse bommeldingen. De regering wil nu met een protocol vastleggen hoe moet worden omgegaan met dit soort dreigementen.

Het ontruimen van gebouwen moet zoveel mogelijk worden vermeden, tenzij er een concrete dreiging is. Premier Giorgia Meloni zei na de evacuaties van woensdag dat er geen echt gevaar leek te zijn. De mails zouden vooral zijn bedoeld om angst te zaaien. Ook het hoofd van een koepelorganisatie voor schoolhoofden verklaarde dat de dreigingen "duidelijk nep" waren.

In Italië kregen deze week duizenden scholen een dreigmail, soms met evacuaties tot gevolg. Getroffen leerlingen vertelden journalisten angstige momenten te hebben doorgemaakt.

Lokale autoriteiten houden volgens het protocol wel de bevoegdheid om ontruimingen te bevelen als er serieuze zorgen over de veiligheid zijn.