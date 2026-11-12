ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández is met een volledige selectie begonnen aan de laatste training voor het thuisduel van vrijdag met Griekenland in de Nations League. De Spanjaard staat met 24 internationals op het veld in Zeist.

Sepp van den Berg traint ook mee. De verdediger van Brentford werd dinsdag alsnog opgeroepen toen Virgil van Dijk en Brian Brobbey onvoldoende fit bleken voor de laatste duels in de groepsfase met Griekenland en Duitsland. Van den Berg was met zijn vriendin op vakantie in Marrakesh toen de KNVB contact met hem opnam.

Xavi geeft vanaf 14.00 uur een persconferentie om zijn plannen voor het duel met de Grieken toe te lichten.

Oranje ontvangt Griekenland vrijdag in de Johan Cruijff ArenA en sluit drie dagen later de groepsfase van de Nations League af met een uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn. Nederland en Griekenland leiden de poule met 8 punten. Duitsland heeft 5 punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales van volgend jaar maart.