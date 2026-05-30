WHO-topman Tedros aangekomen in Congolese regio ebola-uitbraak

BUNIA (ANP/RTR) - De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, is aangekomen in de Congolese regio Ituri, het epicentrum van de huidige ebola-uitbraak. Hij zegt te zijn gekomen om met lokale bewoners te overleggen over de aanpak. "De gemeenschappen begrijpen het probleem beter en kennen ook de oplossing", aldus Tedros.

Het dodelijke ebolavirus heeft zich de afgelopen weken snel verspreid in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, bij de grens met Oeganda. Ook in dat land zijn enkele gevallen gemeld, maar de overgrote meerderheid van de ruim duizend besmettingen vond plaats in Congo. Er zijn zeker 246 doden.

Volgens Artsen zonder Grenzen ontwikkelt deze uitbraak zich sneller dan eerdere ebola-uitbraken. Nooit eerder waren er zo snel na het uitroepen van een uitbraak al zoveel gevallen bekend. De hulporganisatie waarschuwt dat er te weinig medische organisaties aanwezig zijn om de schaal van het probleem aan te pakken.