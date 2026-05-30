Tabitha twijfelde lang of moederschap en ambitie samengaan

Tabitha heeft lange tijd getwijfeld of zij haar ambities kon combineren met het moederschap. Dat schrijft de zangeres, bekend van nummers als Hij Is Van Mij en Ze Komt Uit Amsterdam, in een persoonlijk bericht op Instagram.

"Hoe kan ik de beste moeder zijn en er altijd zijn voor mijn gezin? En past het najagen van mijn dromen en ambities nog wel nu ik kinderen heb?", vroeg Tabitha zichzelf af. Inmiddels kijkt ze daar anders naar. "Ik weet nu dat er altijd zijn niet betekent dat ik altijd fysiek aanwezig moet zijn." Volgens de zangeres heeft zij als moeder ook de verantwoordelijkheid om haar kinderen te laten zien "wat het betekent om vrouw te zijn, dromen te hebben en ze na te jagen".

De afgelopen weken vielen volgens Tabitha veel "puzzelstukjes op hun plek". Terwijl zij aan zichzelf werkte, brachten haar dochters meer tijd door met hun vader, tantes en oma's. "Het gaf mij het vertrouwen om los te laten en te doen waarvoor ik hier ben en te weten dat zij ook gedragen worden door alle liefdevolle mensen om ons heen en het oké is om om hulp te vragen", aldus de zangeres.