Winkels Milaan eerder dicht uit angst voor nieuwe geweldsexplosie

MILAAN (ANP/RTR) - Winkels in het centrum van Milaan sloten maandag eerder hun deuren en timmerden hun ramen dicht uit angst voor een nieuwe golf van geweld. Dit volgde op twee dagen van gewelddadige rellen waarbij relschoppers slaags raakten met de politie, winkels plunderden en eigendommen vernielden.

De meeste winkels in de Via Montenapoleone, de luxe winkelstraat van Milaan waar merken als Chanel, Tiffany en Dior gevestigd zijn, hadden uit voorzorg de producten uit hun etalages verwijderd. Ondertussen patrouilleerde de politie door de straat en keken enkele toeristen toe.

Afgelopen weekend staken enkele honderden relschoppers, veelal met capuchons, vuilnisbakken in brand en plunderden ze winkels in het stadscentrum. Velen van hen zouden minderjarig zijn geweest. Op televisiebeelden was te zien dat onder meer sportwinkels Decathlon en Arc'teryx en een zaak van telecomprovider Vodafone werden geplunderd. Winkels van kledingmerken Levi's en Under Armour, evenals Decathlon, schermden hun etalages af met houten panelen.