De Iraans-Britse journalist Christiane Amanpour vertrekt volgend jaar juni bij CNN. De 68-jarige presentatrice en buitenlandverslaggever maakte haar vertrek maandag bekend in een verklaring op de website van de nieuwszender.

"Na maanden nadenken en een paar slapeloze nachten heb ik besloten afscheid te nemen van CNN, mijn partner van 43 fantastische jaren", schrijft Amanpour. Ze kijkt uit naar nieuwe projecten en zegt zich te blijven inzetten voor onafhankelijke journalistiek. "Onthoud: wees altijd waarheidsgetrouw, niet neutraal."

Amanpour werd wereldwijd bekend door haar verslaggeving vanuit oorlogsgebieden, waaronder Iran, Bosnië en Afghanistan. Sinds 2009 presenteert ze haar eigen interviewprogramma Amanpour op CNN International, waar ze regelmatig bekende gasten heeft, zoals wereldleiders en politici.