KYIV (ANP/RTR) - De eerste gespreksronde tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner is afgelopen. In Kyiv stond het beëindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de agenda. De gesprekken waren "inhoudelijk" en "bemoedigend", en krijgen een vervolg, zei Witkoff na afloop van de besprekingen.

Kushner en Witkoff waren naar Kyiv gereisd vanuit Moskou, waar ze zaterdag drie uur lang overleg voerden met de Russische president Vladimir Poetin. Daar slaagden ze er niet in een doorbraak in het conflict te bereiken.

Eerdere rondes van door de VS bemiddelde vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne hebben weinig resultaat opgeleverd. De Amerikaanse president Donald Trump, die campagne voerde met de belofte een snel einde aan de oorlog te maken, liet vrijdag weten dat de VS een nieuw voorstel hebben, al trad hij niet in details.