LIVERPOOL (ANP) - Manchester United heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg kwam in de uitwedstrijd tegen Everton niet verder dan een gelijkspel (2-2).

Bryan Mbeumo en Benjamin Sesko hielpen de bezoekers tot twee keer toe aan een voorsprong. Tyrique George tekende voor 1-1 en de 2-2 van Ainsley Maitland-Niles viel in de 96e minuut.

Joshua Zirkzee mocht niet invallen bij United, waar Matthijs de Ligt nog steeds ontbreekt door een slepende rugblessure.

Everton heeft 5 punten en Manchester United staat op 4 punten na drie duels. Stadgenoot Manchester City voert de Premier League voorlopig aan met de volle score van 9 punten uit drie duels. Arsenal en Chelsea zijn na twee duels ook zonder puntenverlies. Ze nemen het later op zondag tegen elkaar op in het Emirates Stadion van de kampioen.