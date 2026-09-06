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Manchester United verspeelt ook punten bij Everton

06 sep , 17:26Voetbal
anp060926103 1
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LIVERPOOL (ANP) - Manchester United heeft opnieuw punten verspeeld in de Premier League. De ploeg kwam in de uitwedstrijd tegen Everton niet verder dan een gelijkspel (2-2).
Bryan Mbeumo en Benjamin Sesko hielpen de bezoekers tot twee keer toe aan een voorsprong. Tyrique George tekende voor 1-1 en de 2-2 van Ainsley Maitland-Niles viel in de 96e minuut.
Joshua Zirkzee mocht niet invallen bij United, waar Matthijs de Ligt nog steeds ontbreekt door een slepende rugblessure.
Everton heeft 5 punten en Manchester United staat op 4 punten na drie duels. Stadgenoot Manchester City voert de Premier League voorlopig aan met de volle score van 9 punten uit drie duels. Arsenal en Chelsea zijn na twee duels ook zonder puntenverlies. Ze nemen het later op zondag tegen elkaar op in het Emirates Stadion van de kampioen.
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