WASHINGTON (ANP) - De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Katie Zacharia, is volgens The Wall Street Journal nooit geslaagd voor het zogenoemde bar-examen in de VS. Toen president Donald Trump Zacharia aankondigde, noemde hij haar een advocaat. Sindsdien is twijfel ontstaan over of ze wel de juiste diploma's heeft.

Wie rechten heeft gestudeerd in de Verenigde Staten, is niet gelijk advocaat. Daarvoor moet een speciaal examen worden afgelegd. Volgens de krant is ze in geen enkele staat waarin ze heeft gewoond erkend als advocaat.

Zacharia zou in 2011 na haar studie zijn gezakt voor het examen, aldus The Wall Street Journal. Kort daarna verhuisde ze naar China, waar ze bij een advocatenkantoor werkte. Ze zou daar later van advocaten te horen hebben gekregen dat ze juridische analyses kon maken op basis van haar diploma rechten.

Na vragen van verslaggevers liet ze in een verklaring weten dat ze internationaal transactierecht heeft beoefend "met alle benodigde kwalificaties".