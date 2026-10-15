ZEIST (ANP) - De KNVB blijft onveranderd aandringen op het vertrek van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond aan het ANP bevestigd. Daarmee volgt de KNVB het standpunt van verschillende andere Europese bonden, die donderdag aanwezig waren in Zürich bij een vergadering van de FIFA-raad. De KNVB behoort niet tot de 36 leden van die raad en was niet aanwezig.

De vergadering van de FIFA-raad was de eerste ontmoeting tussen Infantino en zijn critici sinds hij eerder deze zomer een omstreden investeringsplan voor het WK voetbal presenteerde. Dat plan trok hij later onder druk weer in.

De KNVB steunt de zoektocht naar een Europese tegenkandidaat. De leden van de UEFA hebben tot 18 november de tijd om iemand naar voren te schuiven die het tegen Infantino kan opnemen. De verkiezingen voor een nieuwe FIFA-voorzitter vinden op 27 maart in Marokko plaats.