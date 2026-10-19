WSJ: Poetin wil met Trump en Xi spreken over Oekraïne

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een top voorgesteld waarop hij met de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping wil spreken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dat meldt The Wall Street Journal.

Een voormalige Russische inlichtingenofficier meldt aan de krant dat Poetin het voorstel deed in een telefoongesprek met Trump op 9 oktober. In datzelfde gesprek sloten Trump en Poetin een deal over de verkoop van Russische diesel.

Volgens een hooggeplaatste Amerikaanse bron van The Wall Street Journal heeft Trump nog niet toegezegd deel te nemen aan de top.