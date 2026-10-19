KVK: forse groei cyberbeveiligingsbedrijven in laatste vijf jaar

DEN HAAG (ANP) - In de afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven dat actief is op het gebied van cyberbeveiliging meer dan verviervoudigd. Dat blijkt uit cijfers uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) die het ANP heeft geanalyseerd.

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2026 waren er 962 cyberbeveiligingsbedrijven, tegenover 233 in hetzelfde kwartaal van 2021. Begin 2020 waren er nog iets meer dan honderd van zulke ondernemingen in Nederland. Deze bedrijven geven onder meer advies aan andere bedrijven en organisaties over databescherming en onlineveiligheid. Ook kunnen ze onlinesystemen beheren en werknemers van andere organisaties scholen over cyberveiligheid.

Nederland heeft volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zo'n 2,4 miljoen bedrijven en organisaties die dagelijks afhankelijk zijn van digitale systemen. Het NCSC ziet meerdere factoren die de forse toename van het aantal cybersecuritybedrijven kunnen verklaren. "Waarschijnlijk heeft wetgeving zoals de Cyberbeveiligingswet een rol gespeeld in de ontwikkeling", zegt een woordvoerster. Het centrum stipt ook aan dat cyberveiligheid steeds meer aandacht krijgt: "De impact van bijvoorbeeld AI wordt steeds duidelijker binnen organisaties."

Kwetsbaarheden

Het NCSC stelt ook dat de behoefte aan cyberveiligheid mogelijk mee verandert met ontwikkelingen op cybergebied: "Bedrijven zijn zich meer gaan automatiseren en afhankelijker geworden van IT-systemen, met behulp van bijvoorbeeld AI kunnen kwetsbaarheden in deze systemen beter worden gevonden en misbruikt." De afgelopen jaren zijn steeds meer datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die vorig jaar ruim 39.000 meldingen ontving. In 2020 kreeg de AP nog bijna 24.000 meldingen. Sinds 2016 geldt voor bedrijven een meldplicht bij een datalek.

Volgens het NCSC is het belangrijk dat bedrijven hun cybersecuritystrategie en aansluitende maatregelen op orde hebben. "Cyberincidenten bij individuele organisaties kunnen bovendien gevolgen hebben voor vitale processen en andere organisaties", voegt het centrum toe. Bedrijven en organisaties dragen volgens het NCSC zelf de verantwoordelijkheid om hun strategie omtrent cyberveiligheid op orde te hebben. Die kan niet volledig worden uitbesteed, maar wel worden aangevuld door de diensten van gespecialiseerde cybersecuritybedrijven.