WSJ: Trump weigert Iraans voorstel voor staakt-het-vuren

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren hebben geweigerd. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.

Trump zou zijn medewerkers hebben verteld dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november.

Iran kwam eerder met een plan waarmee de blokkade van de Straat van Hormuz binnen zeven dagen opgeheven zou worden en er een breed staakt-het-vuren zou komen, waaronder in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens zouden opheffen, net als de oliesancties.

Aan de zijlijnen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, vrijdag dat het aan de VS was om dit voorstel te accepteren.

Een Amerikaanse functionaris zei vrijdag nog dat er via bemiddelaars positieve en constructieve gesprekken werden gevoerd tussen Iran en de VS, aldus persbureau Reuters.