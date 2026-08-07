WASHINGTON (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt The Wall Street Journal.

De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. Onduidelijk is hoe waarschijnlijk de Amerikaanse diensten zo'n aanval achten.

De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie die nodig zouden zijn bij een eventueel conflict met Rusland of China. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.