DEN HAAG (ANP) - Bijna alle Eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld 266 euro, iets meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van een rondvraag langs alle clubs.

Met een seizoenkaart krijgen supporters toegang tot alle zeventien thuiswedstrijden in de Eredivisie. Dit is meestal goedkoper dan losse tickets voor alle duels. Ook geeft de kaart soms exclusieve voordelen of toegang tot nieuwskanalen van de club.

Wanneer clubs uitkomen in andere competities, zoals het KNVB-bekertoernooi of Europese competities, zijn deze wedstrijden meestal niet bij de seizoenkaart inbegrepen. Wel krijgen seizoenkaarthouders vaak voorrang bij de kaartverkoop voor deze duels. De prijs voor een kaart kan per tribune en doelgroep sterk variëren, soms wel honderden euro's. In dit onderzoek is gekeken naar de goedkoopste reguliere seizoenkaart van elke club.

Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd. Vorig seizoen kostte de goedkoopste standaard seizoenkaart 340 euro. Dit seizoen is dat 295 euro. Dit komt door de komst van een jongerenvak voor supporters tot en met 21 jaar. Het ANP heeft Feyenoord om een reactie gevraagd, maar de club heeft daar nog niet op gereageerd.

Bij Excelsior en het gepromoveerde SC Cambuur blijft de prijs gelijk. Tegelijkertijd neemt voor fans van Telstar de prijs met bijna de helft toe. Telstar speelde vorig jaar voor het eerst in bijna vijftig jaar in de Eredivisie. "De prijzen waren al bepaald voordat we promoveerden. Eigenlijk waren de seizoenkaarten vorig seizoen te goedkoop voor de Eredivisie." Vorig seizoen kostte een seizoenkaart 165 euro, dit seizoen 245 euro. "Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in het stadion en de faciliteiten voor supporters, dus vinden we deze stijging gerechtvaardigd."

Supporters van voetbalclub PSV zijn het meest kwijt aan een seizoenkaart. In Eindhoven kost een kaart voor alle thuiswedstrijden minimaal 347,50 euro. De club geeft aan dat dit bedrag ieder jaar wordt vastgesteld "in overleg met een klankbordgroep waarin verschillende supportersgroepen vertegenwoordigd zijn". Verder stelt PSV dat fans voldoende terugkrijgen voor hun investering. "We hebben recentelijk flink geïnvesteerd in faciliteiten in het stadion en daarmee krijgen supporters, los van de sportieve successen, naar onze mening waar voor hun geld."

Na supporters van PSV betalen fans van Ajax het meest. Bij de Amsterdamse club kost de goedkoopste seizoenkaart 312 euro.

Met een bedrag van 185 euro is ADO Den Haag de goedkoopste aanbieder. De club geeft aan hier heel bewust voor te hebben gekozen. ADO keert voor het eerst in vijf jaar terug op het hoogste niveau. "Door de drempel laag te houden en supporters te belonen voor hun loyaliteit, hebben we de loyale support stap voor stap kunnen laten groeien", aldus de club.