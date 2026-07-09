SEOUL (ANP/AFP) - Het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof heeft de veroordeling van oud-president Yoon Suk-yeol voor het verzet bij zijn arrestatie in stand gehouden. Hij krijgt een gevangenisstraf van zeven jaar, dezelfde straf die het hof van beroep hem in april oplegde.

Yoon is verwikkeld in meerdere rechtszaken sinds hij eind 2024 de militaire noodtoestand uitriep om het parlement buitenspel te zetten. Vijf maanden geleden kreeg hij daarvoor al een levenslange gevangenisstraf.

Deze zaak draait om het belemmeren van de rechtsgang. Hij zou onder meer veiligheidsagenten hebben geïnstrueerd om zijn arrestatie tegen te houden. Het duurde begin 2025 dagenlang voor Yoon kon worden opgepakt in zijn presidentiële woning, onder meer omdat zijn veiligheidsagenten niet meewerkten.

Daarnaast werd Yoon in deze zaak beschuldigd van het blokkeren van kabinetsvergaderingen en het vervalsen van de handtekening van de premier in de aanloop naar het uitroepen van de noodtoestand.