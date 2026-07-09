Matt Ryan moest bij het spelen van de rol van kapitein Edward Kenway voor de nieuwe Assassin's Creed-game Black Flag Resynced denken aan zijn kindertijd in Wales. Hij gebruikte voor de motion capture-opnames, een speciale vorm van acteren voor videogames, zijn verbeelding die hem terugbracht naar de tijd waarin hij als kind met een stok rondzwaaide en deed alsof hij een piraat was.

Bij motion capture, zo vertelt Ryan in gesprek met BBC Radio Wales, dragen acteurs speciale pakken met bolletjes en helmen met daarop een camera die hun bewegingen en mimiek vastlegt. Hierdoor krijgen hun personages in de game een veel levendigere uitstraling, omdat deze gebaseerd zijn op echte bewegingen. "Het deed me denken aan toen ik als kind opgroeide in Wales en over de veldjes in het dorp naar de oude molen rende", zegt Ryan. "Je pakte een stok op en dat was dan een zwaard, of een geweer of wat dan ook. Je verbeelding was toen zo levendig."

Assassin's Creed Black Flag Resynced, dat deze donderdag uitkomt, is een remake van de oorspronkelijke piratengame uit 2013. Gamers kruipen in de huid van piraat Edward Kenway, die in het Caribisch gebied optrekt met notoire boekaniers als Zwartbaard, Calico Jack en Charles Vane. Ryan noemt het "een cadeautje" dat hij de rol na dertien jaar weer mocht oppakken. "Ik kijk ernaar uit dat alle spelers die de spellen al eerder hebben gespeeld, en alle mensen die het nog gaan ontdekken, er meteen mee aan de slag kunnen gaan."