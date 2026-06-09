TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De recente Israëlische aanvallen hebben in Iran het leven gekost aan zeker twee militairen, meldt de Iraanse staatstelevisie. De twee zouden deel hebben uitgemaakt van de luchtverdedigingseenheden van de krijgsmacht.

"Deze geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om het leven tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim van het land te verdedigen tijdens de aanval van het zionistische regime", berichtte de staatstelevisie.

Het bericht volgde op aanvallen over en weer tussen Iran en Israël. Die strijd laaide zondag op nadat Israël weer doelen in Libanon had gebombardeerd. Iran vuurde daarop raketten af op Israël en dat land reageerde met aanvallen op doelen in Iran zelf.

De landen maakten maandag duidelijk de aanvallen weer te beëindigen. Het zou de bedoeling zijn in de loop van dinsdag uitvaartplechtigheden in Teheran te houden voor de twee gesneuvelde militairen.