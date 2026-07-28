Zelensky aangekomen bij Witte Huis voor gesprek met Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor een gesprek met president Donald Trump. Het is zijn eerste bezoek aan de Amerikaanse presidentswoning sinds de twee leiders daar voor het oog van de camera's met elkaar ruzie maakten.

Zelensky zal naar verwachting vragen om een snelle levering van eerder toegezegde Amerikaanse militaire steun. Ook zullen ze het hebben over Trumps toezegging op de NAVO-top dat Oekraïne een licentie zou krijgen om zelf Patriot-raketten te produceren.

Zelensky is naar Washington gekomen voor de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham. Die heeft zich sterk gemaakt voor steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De twee ontmoetten elkaar nog een dag voor Grahams overlijden in Kyiv.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in Washington voor de uitvaart van Graham. The Times of Israel schrijft dat Netanyahu en Zelensky elkaar mogelijk in de marge van de bijeenkomst zouden willen spreken.