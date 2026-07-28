M. John Harrison (81) eerste keer genomineerd voor Booker Prize

De Britse schrijver M. John Harrison is op 81-jarige leeftijd voor het eerst genomineerd voor de Booker Prize. Zijn roman The End of Everything staat op de longlist van de prestigieuze Britse literatuurprijs. The End of Everything speelt zich af in een postapocalyptisch Groot-Brittannië.

Harrison, vooral bekend van de Viriconium-boeken en de Kefahuchi Tract-trilogie, is met zijn nominatie in de race om de oudste winnaar ooit van de Booker Prize te worden. Dat record staat nu op naam van Margaret Atwood, die in 2019 op 79-jarige leeftijd won met The Testaments.

Ook voormalige winnaars Marlon James (A Brief History of Seven Killings) en Douglas Stuart (Shuggie Bain) staan op de longlist. Pulitzer Prize-winnaar Elizabeth Strout is eveneens genomineerd, net als drie debuterende auteurs.

De shortlist met zes boeken wordt in september bekendgemaakt. De winnaar van de Booker Prize ontvangt op 9 november een geldbedrag van 50.000 pond.