Zelensky beticht Rusland van inzet clustermunitie tegen Kyiv

KYIV (ANP) - Bij de nachtelijke Russische aanvallen op Oekraïne zijn drie ballistische raketten met clustermunitie ingezet. Dat schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Dergelijke munitie springt open voordat ze inslaat, om uiteen te vallen in meerdere kleinere springkoppen en zo meer schade aan te richten.

Op X schrijft Zelensky dat de inzet van clustermunitie niet berust op een inschattingsfout, maar bewust is. Een van de projectielen raakte volgens Zelensky het centrum van Kyiv.

Hoewel zowel Oekraïne als Rusland geen ondertekenaar is van het convenant dat de inzet van clustermunitie verbiedt, geldt de inzet ervan breed als omstreden.

Dat weerhoudt Rusland er niet van wapentuig te ontwerpen dat clustermunitie kan bevatten. Zo is de moderne middellangeafstandsraket Oresjnik - Russisch voor hazelaar, vermoedelijk om de vorm waarin zijn munitie uiteenvalt - voorzien van clustermunitie. Voor zover bekend is die raket driemaal ingezet tegen Oekraïne.