Prinses Catherine op bezoek bij kinderhospice in Ipswich

Prinses Catherine heeft donderdag een bezoek gebracht aan kinderhospice The Treehouse in het Engelse Ipswich. De vrouw van prins William nam onder meer deel aan een muziekles met kinderen die in het hospice worden verzorgd. Ook sprak ze met kinderen en hun families, zo schrijven Britse media.

Catherine bezocht ook de bouwplaats waar het hospice wordt uitgebreid. Met een bouwhelm en een veiligheidsvest kreeg ze een rondleiding langs de werkzaamheden. Het hospice krijgt onder meer een nieuw zwembad voor therapie, extra slaapkamers en een speciale ruimte voor tieners.

Het hospice biedt zorg aan kinderen met levensbedreigende of levensverkortende aandoeningen en ondersteunt hun families. Catherine is al ruim veertien jaar beschermvrouwe van East Anglia's Children's Hospices, de organisatie achter The Treehouse. De prinses opende het hospice in 2012.