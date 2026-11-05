MADRID (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoopt dat de Verenigde Staten zijn land meer zullen steunen nu de Democraten een grote overwinning hebben behaald in de Congresverkiezingen. "Er is hoop dat het tot een machtsevenwicht komt en dat we meer ondersteuning krijgen", zei Zelensky in een interview met de Duitse omroep ZDF.

Sinds het aantreden van de Republikeinse president Donald Trump stellen de VS zich niet langer op als steunpilaar van Oekraïne, maar als bemiddelaar. De afgelopen weken was er opnieuw ruzie tussen Washington en Kyiv. Trump gaf Oekraïne de schuld van hoge brandstofprijzen. Het land zat enkele dagen zonder cruciale Amerikaanse inlichtingen en satellietcommunicatie.

"De Democraten hebben het heel duidelijk over het steunen van Oekraïne", zei Zelensky tegen ZDF. Ook dat "zij van het vernieuwen van de band tussen de VS en Europa spreken" geeft hem moed.

De Republikeinen verloren dinsdag de meerderheid in beide huizen van het Amerikaanse parlement aan de Democraten.