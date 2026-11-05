U2 geeft volgend jaar een extra concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De Ierse rockband staat ook 9 juni in het stadion, maakte concertorganisator MOJO donderdag bekend. Eerder waren al optredens op 5 en 6 juni aangekondigd.

Het extra concert is toegevoegd vanwege de grote belangstelling tijdens de voorverkoop. De drie shows maken deel uit van The Greatest Show On Earth World Tour, waarmee U2 voor het eerst sinds 2019 weer in stadions optreedt. De reguliere kaartverkoop begint vrijdag.

De tour staat in het teken van het nieuwe album Carnaval De Luz, dat 13 november verschijnt. Het is het zestiende studioalbum van de band en het eerste met nieuw materiaal in negen jaar. De nieuwe single The Greatest Show On Earth is inmiddels uitgebracht, met een videoclip van de Nederlandse fotograaf en regisseur Anton Corbijn.

Het Europese deel van de tour begint op 27 april in Stockholm. De Britse band Wolf Alice gaat mee als special guest.