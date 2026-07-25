Zelensky: Rusland wil inzet 30.000 extra militairen Noord-Korea

KYIV (ANP/DPA/RTR) - Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw een beroep gaat doen op bondgenoot Noord-Korea. Het regime van dictator Kim Jong-un kan tienduizenden extra militairen en militair materieel leveren, stelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een toespraak.

"Rusland wil nog eens 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten", zei de president. "In de Russische regio Voronezj worden al sinds juni voorbereidingen getroffen om ze op te vangen."

Rusland en dictatuur Noord-Korea hebben hun banden de afgelopen jaren aangehaald. In 2024 vochten troepen uit Noord-Korea tegen Oekraïne in de Russische regio Koersk, waar het Oekraïense leger een inval had gedaan.

Verdere deelname van Noord-Korea aan de oorlog schetste de president als een gevaar voor landen in Azië die binnen het bereik van Noord-Koreaanse raketten vallen. "Rusland helpt Noord-Korea te leren hoe het oorlog moet voeren en hun wapens te verbeteren. Het geeft ze ervaring in het gebruik van echte wapens."