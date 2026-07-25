Messi mag na verloren WK-finale All-Star Game in MLS overslaan

NEW YORK (ANP/AFP) - Lionel Messi hoeft op 29 juli niet mee te doen aan de MLS All-Star Game. Dat heeft de vedette van Inter Miami, die met Argentinië de WK-finale verloor van Spanje, te horen gekregen van de Amerikaanse voetbalcompetitie.

Deelname aan de All-Starwedstrijd in de MLS is verplicht. Messi en zijn teamgenoot Jordi Alba meldden zich vorig jaar op een laat moment af voor de wedstrijd en kregen daarvoor één wedstrijd schorsing.

Voor dit jaar was vooraf afgesproken dat er met WK-deelnemers afzonderlijk zou worden besproken wat een gepaste rustperiode zou zijn voordat een speler terug in training en competitie zou komen. Naast Messi hoeft ook zijn landgenoot Rodrigo De Paul niet mee te spelen.

Door de afwezigheid van beide spelers is de Zuid-Koreaan Son Heung-min van Los Angeles FC, de Duitser Thomas Müller van Vancouver Whitecaps en de Amerikaan Tim Ream van Charlotte toegevoegd aan de teams voor de wedstrijd, die woensdag wordt gespeeld in Charlotte.