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Zelensky: trilaterale ontmoeting Oekraïne-Rusland-VS in november

25 okt , 20:59Buitenland
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ANP
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KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zondag gezegd dat er in november een trilaterale ontmoeting zal plaatsvinden tussen Kyiv, Washington en Moskou, met als doel de vastgelopen vredesbesprekingen nieuw leven in te blazen.
"Wij zijn bereid om te praten. Als het een territoriale kwestie betreft, moet dit op het niveau van de leiders worden besproken. Andere kwesties vallen onder de bevoegdheid van technische werkgroepen. Dit alles kan dus in november aan de orde komen", aldus Zelensky in een interview met de Oekraïense televisie.
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