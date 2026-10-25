Meghan verbrak vorig jaar contact met vader na beschuldigingen

Meghan, de hertogin van Sussex, heeft vorig jaar in een brief het contact met haar vader Thomas Markle verbroken vanwege beschuldigingen van misbruik. Dat melden Britse media. Meghan heeft al jaren geen goede band met haar vader. Eerder deze week werd bekend dat de autoriteiten op de Filipijnen een onderzoek zijn begonnen naar de 82-jarige Markle omdat hij wordt beschuldigd van het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Meghans vader ontkent de beschuldigingen.

Volgens bronnen rond Meghan liet ze haar vader vorig jaar in een brief weten dat hij zijn kleinkinderen Archie en Lilibet nooit zou ontmoeten en dat ze geen contact meer met hem wilde. Ook schreef ze dat de autoriteiten op de hoogte waren van de beschuldigingen. De brief zou zijn gestuurd toen Meghans vader in een ziekenhuis in de Filipijnen lag na de amputatie van zijn been.

De schoonvader van prins Harry gaf in een interview met de Mail on Sunday toe dat hij tijdens bezoeken aan de Filipijnen heeft betaald voor seks, maar hij ontkent dat hij met minderjarige meisjes naar bed is geweest en ooit beelden van kindermisbruik in bezit heeft gehad.

Ontdaan

Meghan, die sinds haar bruiloft met Harry in 2018 vervreemd raakte van haar vader, liet vrijdag in een verklaring weten "zeer ontdaan" te zijn door de aantijgingen. Ze verklaarde ook dat ze al jaren geleden door de Britse politie was geïnformeerd over vermeend strafbaar gedrag van Markle. De politie bevestigde dit tegenover Britse media.

Volgens de BBC en The Telegraph stuurde de ex-vrouw van Thomas Markle, Roslyn Loveless, de Britse politie in 2019 een brief waarin zij Markle beschuldigde van zedendelicten. Die brief zou zijn gedeeld met Harry en Meghan. De inmiddels overleden Loveless is de moeder van Meghans halfzus Samantha Markle en halfbroer Thomas Markle Jr.