Zelensky: Trump verleent ons licenties voor Patriot-raketten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee ingestemd Oekraïne licenties te verlenen voor de productie van Patriot-raketten, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dinsdagavond (lokale tijd) in Washington. Zelensky had daar een ontmoeting met Trump

"Hij stemde ermee in ons licenties te verlenen. Vervolgens heb ik gesproken met vertegenwoordigers van de productie, zeer sterke Amerikaanse militaire bedrijven", aldus Zelensky in een interview met de Amerikaanse zender Fox News. "Ik hoop dat we tot coproductie komen."

Trump had bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije eerder deze maand al aangekondigd dat hij met Oekraïne zou spreken over het verlenen van de licenties.

Trump had dinsdag ook een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Daarover zei Trump naderhand, net als over zijn ontmoeting met Zelensky, dat deze "positief was verlopen".