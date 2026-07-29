Henk Fraser aangesteld als nieuwe bondscoach van Suriname

PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft de Nederlandse trainer Henk Fraser aangesteld als bondscoach van de nationale mannenvoetbalselectie, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. Fraser maakte in 2025 al deel uit van de technische staf van toenmalig bondscoach Stanley Menzo.

Als profvoetballer kwam de voormalige verdediger uit voor onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht, Roda JC en Feyenoord. Hij speelde zes interlands voor het Nederlands elftal en maakte deel uit van de selectie voor het wereldkampioenschap van 1990 in Italië.

Na zijn spelersloopbaan werd Fraser hoofdtrainer van onder andere ADO Den Haag, Vitesse, Sparta Rotterdam, FC Utrecht en RKC Waalwijk. Ook maakte hij onder bondscoach Louis van Gaal deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal.

De 60-jarige Fraser, geboren in Paramaribo, volgt bij Suriname Henk ten Cate op. De SVB zegt te verwachten dat zijn internationale ervaring, leiderschap en voetbalvisie zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de nationale selectie.