Zelensky: vooruitgang aan het front, inclusief nieuwe operatie

KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn land terrein heroverd met een reeks offensieven, waaronder een operatie die niet eerder was aangekondigd. Hij zei dat dinsdag in zijn avondlijke videotoespraak.

Volgens Zelensky staat Oekraïne er op het slagveld beter voor dan in lange tijd in de ruim vier jaar durende oorlog. Meer luchtverdedigingssystemen van westerse bondgenoten zouden die positie verder kunnen versterken, zei hij.

De president sprak voor het eerst over de operatie "Veles", waarbij pijpleidingen werden gebruikt om Russische stellingen te omsingelen. "Het is een krachtige operatie, goed gepland en technologisch geavanceerd. De Russen probeerden ondergrondse gasleidingen te gebruiken om langs onze posities op te rukken", aldus Zelensky.

Hij verwees ook naar een luchtlandingsoperatie in Oost-Oekraïne en de operatie "Vivaldi" verder naar het noorden. Beide operaties waren bedoeld om te voorkomen dat Russische troepen in belangrijke gebieden oprukten. Hoeveel terrein Oekraïne heeft heroverd, is niet duidelijk.