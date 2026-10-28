Trump over komst Bolsonaro naar VS: het zijn aardige mensen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump staat achter de komst van de Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro naar de Verenigde Staten. Hij zei dat woensdag tegen verslaggevers. Bolsonaro vertrok naar de VS nadat hij zondag de presidentsverkiezingen had verloren.

"Nou, ik zou het goedkeuren. Ik vind het aardige mensen. De verkiezingen waren heel vreemd, en ik vond het vreselijk. Ze hebben slechte recensies gekregen. Kijk maar eens wat er met hun markt is gebeurd", aldus Trump.

Eerder meldde onder meer The Washington Post dat Bolsonaro en leden van zijn familie een Amerikaans visum hebben gekregen. Volgens de krant is Bolsonaro inmiddels in de VS.

In Brazilië won president Luiz Inácio Lula da Silva zondag de verkiezingen van Bolsonaro, die het land niet uit mocht omdat gevreesd werd dat hij zou vluchten vanwege strafrechtelijke onderzoeken naar onder meer witwassen en corruptie.