Zelensky wil stoppen met energieaanvallen, twijfelt aan Rusland

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bevestigt dat het land wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, als Rusland dit ook doet. Dat schrijft hij op X. De Amerikaanse president Donald Trump schreef maandag op zijn Truth Social dat beide landen daarmee akkoord zijn. Zelensky betwijfelt wel of Rusland zich aan een akkoord zal houden.

"Oekraïne heeft zijn partners voorgesteld een akkoord met Rusland te sluiten dat een einde maakt aan de vernietiging van kritieke infrastructuur", schrijft Zelensky. Maar: "Oekraïne is er niet van overtuigd dat Rusland bereid is zich aan enige overeenkomst te houden."

Zelensky verwacht "concrete voorstellen van onze partners". Het land zal de aanvallen staken "als onze partners kunnen garanderen dat Rusland daadwerkelijk afziet van aanvallen op ons elektriciteitsnet, andere energievoorzieningen, kritieke infrastructuur en voedselaanvoerroutes".